Zadnje dejanje: Vatikan sporočil, da je papež pokopan

Papeža Frančiška so po pogrebni slovesnosti na Trgu svetega Petra in sprevodu po rimskih ulicah pokopali v baziliki Marije Snežne, je sporočil Vatikan. Pokopu je prisostvovalo več cerkvenih dostojanstvenikov in članov Frančiškove družine. V Vatikanu in Rimu se je od njega poslovilo skupno okrog 400.000 ljudi.

Od papeža, ki je star 88 let umrl v ponedeljek, so se dopoldne poslovili na pogrebnem bogoslužju na Trgu svetega Petra. Nato so njegovo krsto v sprevodu prepeljali do nekaj kilometrov oddaljene bazilike Marije Snežne, ki si jo je sam izbral za kraj zadnjega počivališča.

Slovesnosti v Vatikanu se je po oceni oblasti udeležilo približno 250.000 ljudi, še 150.000 jih je spremljalo sprevod po rimskih ulicah, po katerih so njegovo krsto prepeljali v predelanem papamobilu.

Pokopan brez televizijskih kamer

V baziliki so nato Frančiška brez prisotnosti televizijskih kamer pokopali v preprostem grobu z napisom Franciscus na nagrobnem kamnu.

Zadnje počivališče papeža Frančiška je preprost grob iz marmorja blizu oltarja svetega Frančiška, v stranski ladji bazilike Marije Snežne, v kateri je pokopanih že sedem papežev. Leži tudi blizu kapele, v kateri je znamenita ikona Marije, imenovana Salus Populi Romani (Rešiteljica rimskega ljudstva), pred katero je Frančišek pogosto molil.

Nad grobom visi replika Frančiškovega naprsnega križa, na nagrobnem kamnu, ki pokriva grob, pa je zgolj zapis Franciscus, papeževo ime v latinščini.

Verniki bodo lahko grob obiskali že v nedeljo.