Kamera ujela kramljanje Nataše Pirc Musar in Melanie Trump (VIDEO)

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je bila danes na pogrebni slovesnosti papeža Frančiška. Kamera jo je ujela v družbi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove soproge Melanie Trump, ki sta se tudi udeležila pogrebne slovesnosti.

V videu, ki ga je na družbenem omrežju X objavil profil FLOTUS Report, lahko najprej vidimo ameriškega predsednika in Melanio v pogovoru s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom, nato pa se je visokima gostoma iz ZDA pridružila slovenska predsednica. Ta je najprej nekaj besed spregovorila z Melanio, za tem pa se ji je posvetil tudi Trump. O čem točno so govorili, nimamo informacij.

Če vam videa ne pokaže, ga lahko vidite tukaj.

»Vesela sem, da sem lahko obema stisnila roko,« je po poročanju STA dejala Pirc Musarjeva in dodala, da ima Trump veliko odgovornost in da upa, da so mu vsi državniki, s katerimi se je danes pogovarjal, povedali, naj se še naprej trudi in naj ne obupa.

