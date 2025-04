Mnogi spet v skrbeh zaradi Kate, princ William je na pogreb prišel sam (FOTO)

Poleg mnogih drugih državnikov, predstavnikov monarhij in drugih pomembnežev, se je današnjega pogreba papeža Frančiška v Vatikanu udeležil tudi britanski prestolonaslednik princ William. Je bil pa edini, ki ga na dogodku ni spremljala soproga. Valižanska princesa je menda ostala doma z njunimi tremi otroki, je oboževalce, ki jih je zaskrbelo, ali ima Kate morda spet zdravstvene težave, pomiril bodoči kralj.

Princ William je v Vatikanu sicer zastopal očeta kralja Karla III., ki je pogreb zamudil iz protokolarnih razlogov. Britanskemu vladarju je namreč prepovedana udeležba na pogrebih papežev, zastopa ga njegov naslednik.

Enako se je zgodilo, ko je leta 2005 umrl papež Janez Pavel III. Takrat je moral Karel prestaviti poroko s Camillo, da se je lahko namesto kraljice Elizabete II udeležil njegovega pogreba.

Kralj Karel in kraljica Camilla sta sicer imela čast, da sta bila med zadnjimi, ki so se še srečali in rokovali s papežem, obiskala sta ga v začetku aprila.

Španski kralj Felipe s kraljico Letizio FOTO: Isabella Bonotto/Afp

Švedski kralj Carl Gustaf in kraljica Silvia FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Monaški princ Albert II in princesa Charlene FOTO: Remo Casilli/Reuters