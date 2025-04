Marjan Zgonc ima novo

Marjan Zgonc je pevec, ki ga poslušalci poznajo po številnih žanrih, saj poje tako narodnozabavne in dalmatinske pesmi kot priredbe napolitanskih skladb, kot denimo O Sole Mio, Serenada, Santa Lucia, ki jih je posnel z aranžerjem Martinom Žvelcem, slovensko besedilo pa je zanje napisal priznani pisatelj Ivan Sivec. S sopranistko Norino Radovan je posnel duet Alfreda in Violete iz Verdijeve Traviate.

V teh dneh pa Zgonc, ki je začel peti že v zgodnji mladosti in je posnel več duetov z znanimi izvajalci slovenske zabavne glasbe, predstavlja novo pesem z naslovom Oprosti mi. »Ko sem v Zadru snemal videospot za pesem Oči boje lavande, sem spoznal pevca z najlepšim glasom Dalmacije Bepa Matešiča, ki je z Mladenom Grdovićem posnel več duetov. Rekel mi je, da me pozna, prav tako moje pesmi,« pravi Zgonc.

»Dejal je, da imava podoben glas, in mi predlagal, da zapojem drugačno pesem. In to je Oprosti mi,« pove. »Zelo ponosen in vesel sem, da mi je založba Avsenik dovolila posneti CD-ploščo s pesmimi, ki jih je pel Franc Koren, dediči Slaka pa pesem Čebelar,« nam je še zaupal.