Putin zaradi tega, kar je Slovenec dejal v Varnostnem svetu ZN, ne bo srečen

Predstavnik Slovenije v Varnostnem svetu ZN Samuel Žbogar je v današnjem nastopu na zasedanju o dostavi orožja iz zahodnih držav Kijevu Rusijo pozval, naj preneha z agresijo v Ukrajini. Ob tem je Rusiji, ki je sklicala zasedanje, očital, da medtem ko poudarja dvojna merila zahodnih držav, sama počne prav to.

»Radi bi izrazili globoko zaskrbljenost nad vojaškim sodelovanjem Rusije in Severne Koreje kakor tudi ruskega uvoza balističnih raket iz Severne Koreje. Ta dejanja predstavljajo resne kršitve številnih resolucij Varnostnega sveta, ki bi se moral s tem ukvarjati,« je povedal Žbogar.

Samuel Žbogar. FOTO: Blaz Samec

Poudaril je, da Rusija vodi vojno proti svoji sosedi in da so se številne države, vključno s Slovenijo, odzvale na prošnjo Kijeva za pomoč. »Vojaško opremo zagotavljamo z enim samim namenom - da pomagamo Ukrajini pri zaščiti njenih državljanov in obrambi ozemlja v skladu s pravico do samoobrambe po 51. členu ustanovne listine ZN,« je dejal.

Po besedah Žbogarja bo Slovenija Rusijo pozivala h končanju agresije proti Ukrajini in umiku iz države, vse dokler ta tega ne bo storila.

Zasedanja se je udeležil tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki ga je ukrajinski veleposlanik Sergej Kislica v družbi 47 veleposlanikov držav članic ZN opozoril, da je sklic zasedanja Varnostnega sveta ZN o dostavah orožja Ukrajini hinavščina, ker Rusija sama uvaža orožje iz Severne Koreje.

Lavrov je med drugim povedal, da ZDA Ukrajini pošiljajo stare smeti, same pa da posodabljajo svojo oborožitev. Washington je obtožil, da iz vojne dela dobičkonosni posel.