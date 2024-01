Na največji vaji po hladni vojni tudi 200 slovenskih vojakov, medtem znano, kdaj bi Putin lahko udaril po Natu

Zveza Nato je v četrtek napovedala, da bo prihodnji teden začela svojo največjo vojaško vajo po koncu hladne vojne. V vaji Neomajni branilec (Steadfast Defender) bo sodelovalo 90.000 vojakov iz vseh 31 članic zavezništva in Švedske, med njimi tudi okoli 200 pripadnikov Slovenske vojske, so danes za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo. Ti bodo sodelovali na treh vajah v okviru vaje Neomajni branilec, in sicer na mednarodnih vojaških vajah Zmaj 24, Kobra 24 in Črni labod 24, ki bodo potekale od konca februarja do konca marca na ozemlju Slovenije, Poljske in Madžarske.