Putinova hči dala intervju, o katerem govori ves svet (VIDEO)

Intervju z Marijo Voroncovo, najstarejšo hčerko ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki se je dva dni pred novim letom pojavil na youtubu, je sprva ostal skoraj neopažen. Ruski mediji in uporabniki družbenih omrežij so to opazili šele 11. januarja.

Vorontsova (38), zdravnica in znanstvenica, je odgovarjala na vprašanja za ruski podcast #ProNauku (o znanosti). Govorila je predvsem o znanosti, medicini in svojih raziskavah na področju genetike, predvsem o preučevanju človeškega genoma. O vojni, ki jo Rusija bije proti Ukrajini, ni omenila niti besede. In očeta sploh ni omenila.

Je pa razkrila nekaj podrobnosti o svojem življenju. Že od otroštva je sanjala, da bi postala zdravnica, po končani šoli pa je želela študirati ekonomijo. Na koncu se je odločila za medicino in se vpisala na Fakulteto za osnovno medicino Moskovske državne univerze.

Zanima jo literatura in med svoje najljubše pisatelje je uvrstila Puškina, Dostojevskega in Huxleyja. Rad ima tudi glasbo in šport. »Moja zanimanja so zelo široka: od ustvarjalnosti do športa. Rada imam vse lepo: slike, muzeje, gledališče in glasbo. Glasba je pomemben del mojega življenja, tako klasika kot jazz. Več ur na teden poskušam posvetiti športu, vključno s sezonskimi športi, kot sta deskanje in smučanje,« je povedala Marija Voroncova.

Prstan na njeni roki

Intervju je med ruskimi blogerji in na družbenih omrežjih sprožil ostre odzive ter vrsto obtožb, da je Voroncova hinavka. Eden prvih, ki je opozoril na intervju, je bil ruski novinar Andrej Saharov. »Je živčna, včasih govori v klišejih. Strokovnjaki vam bodo povedali, koliko stane prstan na njeni roki,« je rekel.

Intervju je povzročil ogorčenje nemških medijev. »Putinova hči daje bizaren intervju o »vrednosti človeškega življenja«, je revija Spiegel naslovila svoj članek. »Skrb vzbujajoče izjave glede na zločine in število žrtev v ukrajinski vojni,« je poročala nemška televizija ntv na svojem spletnem mestu.

Nemškim novinarjem se zdi cinično, da v intervjuju s Putinovo hčerko vojna sploh ni tema.

Veliki intervju Marije Voroncove pred predsedniškimi volitvami marca letos bi lahko nakazoval spremembo Putinove komunikacijske strategije, meni medijski strokovnjak Jo Grebel. Zdaj 71-letni Putin se pripravlja, da bo že petič postal predsednik Rusije. Grebel meni, da je Putin spoznal, da sta nujni sodobna volilna kampanja in sprememba sporočila ruskega predsednika ljudem: »Čeprav odmerjeno, kot vidimo zdaj, Putin daje nekaj podobnega znaku, da ima družino, najmanj otroke. In hči je zdravnica, priznana znanstvenica.«

Kdo je Marija Vorontsova?

Kremelj skriva vse podrobnosti o družinskih članih Vladimirja Putina. Sam Putin ni nikoli uradno potrdil, da je Maria Vorontsova njegova hči. Vedno se je izogibal novinarskim vprašanjem o njej. Je pa v vseh uradnih dokumentih, ki jih objavljajo ruski mediji, navedena kot Marija Vladimirovna Voroncova, rojena leta 1985. Ruski predsednik je že večkrat poudaril, da je ponosen na svoji hčerki in da se ne ukvarjata s politiko ali podjetništvom.

Kot so ugotovili novinarji, je Marija Vorontsova leta 2019 v Moskvi ustanovila podjetje Nomeko, ki uresničuje milijarde vredne zdravstvene projekte. Na spletni strani družbe je Vorontsova navedena kot članica upravnega odbora. Po raziskavi ekipe Alekseja Navalnega, opozicijskega aktivista, ki je v zaporu, je Voroncova leta 2020 kot delničarka Nomeka zaslužila 232 milijonov rubljev (2,4 milijona evrov). Novejši podatki niso na voljo. Poleg tega je po raziskavi, objavljeni 15. januarja, njena mesečna plača pri Nomeku 700.000 rubljev (7300 evrov).

Sodelavci Navalnega so tudi opazili, da je Nomeko prejel ves svoj denar od podjetja SOGAZ Medizina. V klinikah tega podjetja se zdravijo vplivni ruski politiki in poslovneži iz Putinovega ožjega kroga, je leta 2021 poročal Radio Svoboda. Avgusta 2022 so te bolnišnice kupili glavni menedžerji Nomeka. Putinova hči je nekaj let živela in študirala v Nemčiji, nato pa v Rusiji. Z nekdanjim možem, nizozemskim poslovnežem Joritom Fasenom, je do leta 2015 živela na Nizozemskem. Potem se je vrnila v Moskvo.

Po začetku ruske vojne proti Ukrajini (24. februarja 2022) so Evropska unija, Velika Britanija in ZDA obe hčerki ruskega predsednika, Marijo Voroncovo in Jekaterino Tihonovo, uvrstile na seznam sankcioniranih oseb: blokirali so jima bančna računa in jima prepovedali vstop v države, poroča mondo.rs.