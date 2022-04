Pretresljivi odgovor Putina: Ne dvomim, da nam bo uspelo

Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je bolj poredko pred očmi javnosti, odkar so bile njegove vojaške sile ta mesec pregnane iz bližine Kijeva, se je znova pojavil, da bi branil svojo 'plemenito' invazijo na Ukrajino. Ob tem je dejal, da so mirovna pogajanja zašla v slepo ulico. Putin je v torek na novinarskem dogodku v hangarju v daljnovzhodni vesoljski bazi spet govoril o tem, da Moskva »ni imela druge izbire«, kot da posreduje, da zaščiti separatiste, premaga neonaciste in »pomaga ljudem«.

Na vprašanje delavcev v vesoljski bazi, ali bo operacija v Ukrajini dosegla svoje cilje, je odgovoril: »Absolutno. Sploh ne dvomim. Njeni cilji so popolnoma jasni in plemeniti,« je še dejal.

Ukrajinske oblasti so sicer sporočile, da zaradi blokad in kršitev premirja na strani ruske vojske danes ne bodo mogle odpreti humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov iz obleganih mest. Ruske sile kršijo pravila mednarodnega prava, zato so razmere nevarne, je sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.