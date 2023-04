Putin pred volitvami v Turčiji s pohvalami na račun Erdogana

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred bližajočimi se volitvami v Turčiji izrekel pohvale na račun turškega kolega Recepa Tayyipa Erdogana. Ta se je po ugibanjih o svojem zdravju pojavil v video klepetu s Putinom ob odprtju ruske jedrske elektrarne v Turčiji. Putin je hvalil vlogo Erdogana pri tem projektu in utrjevanju dvostranskih odnosov.

Predsednika sta se v četrtek udeležila spletne slovesnosti ob dostavi goriva v jedrsko elektrarno v kraju Akkuyu v južni Turčiji, ki jo je zgradila Rusija. Putin je pozdravil odprtje elektrarne in jo označil za vodilni projekt, ki bo utrdil dvostranske vezi. Pri tem je imel pohvalne besede za turškega predsednika Erdogana pri projektu.

»To je še en prepričljiv primer tega, kar počnete za svojo državo, gospodarsko rast in turške državljane,« je slab mesec pred predsedniškimi volitvami v Turčiji dejal Putin.

»Želim povedati naravnost: znate si postaviti ambiciozne cilje in se samozavestno premikate proti njihovi uresničitvi,« je še dejal v nagovoru Erdoganu.

Zaradi trebušne viroze

Putin je pohvalil turškega kolega, ki da »osebno posveča veliko pozornosti širitvi rusko-turških odnosov«. Ob tem je dodal, da podpirajo to »naklonjenost« in so prepričani, da sta »tesno sodelovanje in partnerstvo med Rusijo in Turčijo v obojestransko korist«.

Erdogan pa je dejal, da bodo do leta 2028 postopoma zagnali vse reaktorje jedrske elektrarne, njegove besede povzema nemška tiskovna agencija dpa, ki pri tem dodaja, da je bil turški predsednik videti nekoliko bled.

To je bil njegov prvi nastop v javnosti, potem ko je moral v torek zvečer prekiniti televizijski intervju, po uradnih navedbah zaradi trebušne viroze. Moralbi se udeležiti odprtja prve jedrske elektrarne, ki jo je zgradilo rusko podjetje Rosatom, a je imel le nagovor preko videopovezave.

V njegovem uradu so sicer zavrnili navedbe, ki so se v sredo razširile po družbenih omrežjih, da je 69-letni predsednik doživel srčni napad. Za zdaj ni jasno, kdaj bo lahko nadaljeval volilno kampanjo za volitve, ki bodo v državi potekale 14. maja.