Putin Macronu po telefonu zatrdil, da vojne ne bo končal

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v telefonskem pogovoru s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom dejal, da bo Rusija nadaljevala boj v Ukrajini in v vsakem primeru dosegla cilje, zagrozil je tudi z nadaljnjimi ruskimi zahtevami glede Ukrajine. Putin je v pogovoru napovedal, da bo nadaljeval brezkompromisen boj proti nacionalistom v Ukrajini, in dejal, da bi lahko Kremelj okrepil svoje zahteve, če bo Kijev zavlačeval s pogajanji, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja sporočilo iz Kremlja.

Pogovor je trajal uro in pol

V pogovoru, ki so ga v Kremlju opisali kot odkritega, je Putin kritiziral tudi Macronov sredin nagovor narodu, v katerem je ta dejal, da je rusko utemeljevanje boja proti nacistom v Ukrajini laž. Putin je Macronu v pogovoru posredoval dodatna utemeljena pojasnila o pomembni vlogi neonacistov v politiki Kijeva, so že sporočili v Kremlju. Kot so sporočili iz Elizejske palače, je telefonski pogovor trajal uro in pol, potekal pa naj bi na zahtevo predsednika Putina.

Macron poklical tudi Zelenskega

To je bil že tretji pogovor Macrona in Putina po začetku ruske agresije na Ukrajino prejšnji četrtek. Po današnjem pogovoru s Putinom je Macron poklical tudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Pogovor med Macronom in Putinom je zjutraj napovedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov na spletni novinarski konferenci. Poudaril je, da ima Francija dolgoletno tradicijo posredovanja v konfliktih in da bi bila Moskva vesela, če bi ji ta naloga uspela.