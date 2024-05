5 novih altcoinov za visoke donose v 2024

V tem članku bomo obravnavali pet najbolj obetavnih altcoinov, ki so na trg prišli leta 2024, in se dotaknili razlogov, zakaj bi lahko v prihodnjih mesecih strmo rasli.

1. Dogeverse – novi altcoin, ki navdušuje kot večverižni memekovanec

Prvi novi altcoin je dogeverse, ki navdušuje z vključevanjem kulture memov v več verig blokov.

Žeton DOGEVERSE, ki se je začel uporabljati v šestih verigah, vključno z Ethereumom in Solano, lahko potuje med temi omrežji z uporabo premostitvene tehnologije.

Ta primer uporabe simbolizira maskota projekta, Cosmo, ki skače po verigah. Dogeverse je v predprodaji do zdaj zbral več kot 13 milijonov dolarjev, zgodnjim vlagateljem pa ponuja donosen program stav.

FOTO: Clickout Media

Vlagatelji lahko v obdobju dveh let zaslužijo pasivne nagrade v družbi DOGEVERSE po stopnji 70 % na leto. Ta protokol stakinga v kombinaciji s pristopom dogeversa, ki temelji na več verigah, je pomagal katapultirati projekt v javnost.

Če lahko ekipa dogeversa ohrani to raven zagona, dokler žeton v prihodnjih tednih ne bo uvrščen na borzo DEX, bi lahko veljal za enega najbolj priljubljenih altcoinov, ki jih je treba spremljati v letu 2024.

2. WienerAI – prvi altcoin, ki združuje umetno inteligenco in meme

Naslednji je wienerAI (WAI), ki želi z napredno tehnologijo umetne inteligence pretresti področje memekovancev. Kljub smešnemu imenu in maskoti v obliki psa klobase gre za uporaben projekt.

WienerAI ponuja napovedne zmogljivosti umetne inteligence prek uporabniku prijaznega bota, ki trgovcem pomaga analizirati trg za iskanje priložnosti.

WienerAI ponuja tudi nemoteno zamenjavo žetonov med DEX-i brez provizije in z dodatno zaščito MEV.

Poleg teh funkcij trgovanja z umetno inteligenco je na voljo tudi protokol stakinga, s katerim lahko stakerji zaslužijo ogromni 692-odstotni letni donos (APY), izplačan v žetonih WAI.

Ker je 20 % celotne ponudbe WAI namenjene tem nagradam, bi lahko to pomagalo kovanec povzdigniti nad običajne kratkotrajne memekovance.

Predprodaja kovancev wienerAI je v prvem tednu delovanja zbrala več kot 1,3 milijona dolarjev, vlagatelji pa lahko žetone WAI še vedno kupijo po nizki ceni 0,000705 dolarja.

3. 99bitcoins – novi altcoin, ki ponuja zaslužek za učenje o kriptovalutah

Ekipa, ki stoji za 99bitcoins, enim najboljših virov za učenje kriptovalut na internetu, z novim žetonom 99bitcoins (99BTC) dviguje raven.

Ta žeton »learn-to-earn« nagrajuje uporabnike za napredovanje v interaktivnih tečajih kriptovalut in sodelovanje v skupnosti.

Ko uporabniki proučujejo teme, kot so bitcoin, defi in druge, lahko zaslužijo žetone 99BTC neposredno v svojo kriptodenarnico. Poleg tega bo 99BTC kmalu prešel na nov standard žetonov BRC-20.

Ta standard se uporablja za gradnjo na omrežju Bitcoin, zato se 99BTC s sprejetjem tega standarda trudi izstopati na področju kriptografskega izobraževanja.

Imetniki 99BTC lahko celo dostopajo do premium vsebin, VIP trgovalnih skupin in kriptosignalov.

99bitcoin, ki je v predprodaji doslej zbral več kot 1,1 milijona dolarjev, bi lahko bil še en nov altcoin, ki je pripravljen na uspešno leto 2024.

4. Mega dice – uveljavljena kriptoigralnica ponuja nov altcoin gamblefi

Mega dice, uveljavljena kriptožetonska igralnica, ki obstaja že več let, je v fazi predprodaje in ponuja žeton $DICE. Projekt je nedavno objavil, da se približuje milijonu zbranih dolarjev, njegov zadnji mejnik pa je v predprodaji dosegel 800.000 dolarjev.

Do 8. maja je bilo v predprodaji žetona mega dice zbranih 836.000 dolarjev, s čimer se je približal velikemu mejniku milijon dolarjev.

Mega dice želi postati najpomembnejša kriptovaluta gamefi v omrežju Solana. V ta namen je projekt storil veliko, da bi pritegnil igralce, ki igrajo na njegovem spletnem mestu, in uporabnike, ki zbirajo žeton $DICE.

Mega dice je na primer uvedel program »refer & earn«, s katerim nagrajuje uporabnike, ki vplačujejo druge. Če na platformo predstavite prijatelja in ta porabi 1000 dolarjev, vam platforma samodejno nameni 10 % oziroma 100 dolarjev.

5. Sealana – nov altcoin, ki svoje navdušenje črpa iz serije South Park

Sealanova zgodba je izjemno edinstvena. Medtem ko večina memekovancev temelji na eni sami šali, memu ali podobi, je sealana duhovit memekovanec na temo tjulnjev, ki nosi več klobukov. Sealana, ki je po vzoru South Parka postal hudomušen in neprizanesljiv, je zapustil življenje na morju in se podal v lov za bogastvom memekovancev.

Zdaj 18–19 ur na dan brusi karte DEXScreener, živi od čipsa in tune ter upa, da bo nekega dne dosegel absurdne dobičke in si kupil nov avto. Ta ideal bogastva je zagotovo navdušil skupnost memekovancev, vendar se sealana pri tem ne ustavi. Njegovi kanali v družabnih medijih so preplavljeni z zabavnimi vsebinami, ki so mojstrsko zasnovane, tako da izzivajo in privabljajo člane skupnosti.

Analitik pravi, da bi lahko bil sealana naslednji memekovanec, ki bo dosegel 100-kratno rast. Vodilni analitiki v panogi so opazili, da je predprodaja sealane v teku in se je začela z zanosom, zato menijo, da bi lahko bil SEAL naslednji memekovanec, ki bo zagotovil 100-kratni donos.

V nenehno razvijajočem se svetu vlaganja v kriptovalute je prepoznavanje najbolj obetavnih altcoinov med kopico možnosti ključnega pomena za povečanje potencialnih dobičkov. V letu 2024 je pet novih kandidatov pritegnilo pozornost s svojimi inovativnimi značilnostmi in možnostmi za rast. Čeprav je teh priložnosti veliko, morajo preudarni vlagatelji opraviti temeljit skrbni pregled in upoštevati tveganja, ki so neločljivo povezana z nestanovitnim trgom kriptovalut.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media Ltd