Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v javno obravnavo pošilja predlog novega zakona o gostinstvu, ki sledi sodobnim trendom gostinstva in nastanitvene dejavnosti ter zavezam k trajnostnemu turizmu. »Gostinstvo je eden izmed temeljev slovenskega turizma. In temeljni servis turistov opravljajo gostinci. Kot kaže, je bilo lansko leto leto rekordov. Imeli smo največ gostov v zgodovini in ti so ustvarili največjo vrednost turističnih in gostinskih storitev,« je ob predstavitvi osnutka poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Lani smo imeli največ gostov v zgodovin...