Prvi prizori s prizorišča terorističnega napada v Turčiji: več mrtvih, trije teroristi naj bi vdrli v tovarno (FOTO in VIDEO)

Pred sedežem podjetja Turkish Aerospace Industries (TAI) v bližini Ankare je odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo več ljudi, več pa jih je bilo ranjenih, je sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya.

Dogodek je označil za teroristični napad

»Pred sedežem podjetja Turkish Aerospace Industries je bil izveden teroristični napad,« je na omrežju X sporočil Yerlikaya in dodal, da je napad zahteval mrtve in ranjene. Natančnih številk ni podal.

Po navedbah turških medijev so na prizorišču v kraju Kahramankazan, dobrih 50 kilometrov severno od turške prestolnice, odjeknili tudi streli. Pojavila so se tudi poročila o »situaciji s talci«.

Po družbenih omrežjih se širijo posnetki in fotografije do zob oboroženih napadalcev, posneti z varnostnih kamer. Priče pravijo, da je bilo na območju tovarne slišati streljanje, v napadu pa naj bi sodeloval tudi samomorilski napadalec.

Eksplozija naj bi sicer odjeknila okoli 16. ure po lokalnem oz. okoli 15. ure po srednjeevropskem času. Zaposlene v podjetju, ki se ukvarja z razvijanjem in proizvajanjem letalske in vesoljske tehnologije, naj bi odpeljali na varno, okolico prizorišča pa so pristojni ogradili.

Župan Ankara Mansur Yavas je v odzivu sporočil, da ga je novica o dogodku globoko razžalostila. Obsodil je terorizem, svojcem mrtvih izrekel sožalje, ranjenim pa je zaželel hitro okrevanje, navaja britanski BBC.