Prva fotografija Putinovega gospodarja vojne: posnet v spodnjicah (FOTO)

Šefa vojaške skupine plačancev Wagner Jevgenija Prigožina so nazadnje videli v javnosti na dan upora v Rostovu na Donu. Od takrat se je za njim izgubila vsaka sled in ni znano, kje je. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je bil edini, ki je dejal, da je dogovorjeno, da gre Prigožin v Belorusijo in da je v tej državi. Ni pa znano, kam je šel zloglasni šef plačancev in kje je zdaj.

Skupina Wagner začela z usposabljanjem beloruskih teritorialcev Pripadniki ruske zasebne najemniške vojske Wagner so tri tedne po uporu zoper ruske vojaške oblasti našli nove zadolžitve v Belorusiji, kjer usposabljajo enote tamkajšnje teritorialne obrambe, je sporočilo obrambno ministrstvo v Minsku.

Čeprav so v Kremlju pred dnevi potrdili, da sta se ruski predsednik Vladimir Putin in Prigožin, ki je s seboj vzel Wagnerjevce, srečala v Kremlju nekaj dni po uporu, fotografije s tega srečanja niso bile objavljene.

Zdaj pa so ruski mediji objavili fotografijo, na kateri Prigožin sedi v postelji v šotoru.

»Ruski mediji objavljajo domnevno nedavno fotografijo Prigožina v poljskem šotoru v (domnevno) Belorusiji,«ob tem navaja Anton Geraščenko, iz ukrajinskeg notranjega ministrstva.

Toda pristnost fotografije za zdaj ni potrjena.