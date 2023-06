Prigožin po sobotni drami prvič javno spregovoril: to je povedal v 11-minutnem govoru

Namen upora ruske zasebne najemniške vojske Wagner je bil preprečiti njeno uničenje in ne strmoglavljenje vlade, je danes v svojem prvem zvočnem sporočilu, odkar je konec tedna preklical upor, izjavil vodja skupine Jevgenij Prigožin. Ob tem je še dodal, da je pohod na Moskvo pokazal zelo resne varnostne težave v Rusiji.

Prigožin je v 11-minutnem zvočnem posnetku upor Wagnerja označil za protest, s katerim je skupina želela pozvati k odgovornosti ruske uradnike, ki so s svojimi neprofesionalnimi dejanji zagrešili ogromno število napak«, njegove besede povzema britanski BBC.

Prvi mož Wagnerja je poudaril, da je njegova skupina med pohodom prevzela nadzor nad vso vojaško infrastrukturo na poti, vključno z letalskimi bazami, in opozoril, da je pohod pokazal zelo resne varnostne težave v Rusiji. Obžaloval je, da je Wagner streljal na ruske letalske sile in dodal, da so se obrnili s pohoda proti Moskvi, da ne bi prelili krvi ruskih vojakov.

Civilisti so jih bili veseli

Sile Wagnerja naj bi sicer uživale podporo v mestih, skozi katera so napredovali v času upora. »V mestih so nas civilisti pričakali z ruskimi zastavami in simboli Wagnerja. Vsi so bili veseli, ko smo šli skozi,« je dodal. Prav tako pa je potrdil, da mu je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko ponudil možnosti za nadaljnje delovanje skupine Wagner, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih mesecih je Prigožin ruske oblasti in vojaško poveljstvo, zlasti obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba vojske Valerija Gerasimova, večkrat obtožil za neuspehe Rusije v Ukrajini. Po mesecih napetosti je v noči na soboto sprožil upor, ruski predsednik Vladimir Putin pa je upornike, ki so z juga Rusije krenili na pot proti Moskvi, obtožil izdaje.

Ko so bili pripadniki Wagnerja od Moskve oddaljeni približno 200 kilometrov, je tiskovna služba beloruskega predsednika sporočila, da je ta prepričal Prigožina, naj ustavi svoj pohod. Zatem je tudi Prigožin sporočil, da se njegove sile vračajo v baze, češ da si ne želijo prelivanja krvi. Enako so kasneje sporočili iz Kremlja, kjer so zagotovili, da Wagnerjevih vojakov ne bodo kazensko preganjali, Prigožinu pa naj bi dovolili odhod v Belorusijo. Tisti pripadniki Wagnerja, ki niso sodelovali v uporu, naj bi imeli tudi možnost priključitve redni vojski.