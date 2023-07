Kje Jevgenij Prigožin? Lukašenko pravi, da ga ni v Belorusiji

Jevgenij Prigožin ni v Belorusiji, vrnil se je v Rusijo, natančneje v St. Petersburg, pravi beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. »Kar se tiče Prigožina, on je v St. Petersburgu. Kje je danes? Morda je šel zjutraj v Moskvo,« je še dejal Lukašenko in dodal, da ne ve, kakšen je njegov trenutni odnos z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Po poročanju agencije Reuters je Lukašenko beloruskim medijem dejal, da ne vidi nobenih težav in varnostnih tveganj zaradi premestitve in namestitve Wagnerjevih vojakov v Belorusiji. Pravi, da ga ne skrbi, da bi se plačanci obrnili proti beloruski državi. Dodal je, da jih bodo po potrebi aktivirali in skušali izkoristiti njihove neprecenljive izkušnje. Lukašenko je še izjavil, da pripadniki skupine Wagner, ki naj bi se morali po uporu priključiti redni ruski vojski ali pa oditi v sosednjo državo, v Belorusijo še niso prispeli.

V kakšnem odnosu sta Prigožin in ruski predsednik Vladimir Putin, Lukašenko ne želi razpravljati. »O odnosih med njima ne vem vsega in ne želim vedeti vsega. Putin pozna Prigožina veliko bolje kot jaz,« je dejal in poudaril, da Putin ni tako maščevalen, da bi želel odstraniti Prigožina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Objavili posnetke Prigožinove rezidence

Ruski mediji so medtem v sredo objavili posnetke, ki prikazujejo, kako naj bi policija 25. junija vstopila v Prigožinovo rezidenco. Tam naj bi našli večjo vsoto denarja v dolarjih in rubljih, zlato, orožje, omaro polno lasulj in več potnih listov s Prigožinovim imenom, opremljenimi s fotografijami različnih oseb.

Po mesecih napetosti med Wagnerjem in ruskim vojaškim vodstvom je Prigožin 23. junija sprožil upor. Ko so bile njegove sile od Moskve oddaljene približno 200 kilometrov, je tiskovna služba beloruskega predsednika sporočila, da je ta prepričal Prigožina, naj ustavi svoj pohod.

Zatem je tudi Prigožin sporočil, da so se njegove sile obrnile, češ da si ne želijo prelivanja krvi. Nato pa naj bi vodja Wagnerja odpotoval v Belorusijo.