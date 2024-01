Promet na letališču najprej obstal, zdaj je za potnike prišla pomirjujoča novica

Letališče EuroAirport v bližini švicarskega Basla zopet obratuje, potem ko so zaradi grožnje z bombo davi evakuirali terminal in zaustavili promet. Po navedbah vodstva letališča, nedaleč stran od tromeje med Švico, Francijo in Nemčijo, so odpovedali številne lete, veliko letal pa bo vzletelo z zamudo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Terminal so evakuirali okoli šeste ure zjutraj, nekaj pred opoldnevom pa so oblasti francoskega departmaja Haut-Rhin sporočile, da ni več nobene nevarnosti za napad.

Z letališčem upravljajo tako švicarske kot francoske oblasti.

Promet na baselskem letališču je oktobra lani ravno tako ohromila lažna grožnja z bombo, zaradi podobnih groženj pa so takrat zaprli tudi več bližnjih letališč v Franciji.