Prodali prvi čivk

Čivknil je in zaslužil.

je 21. marca 2006 zapisal: »Just setting up my twttr.« Naznanil je torej, da si je ustvaril račun na novem družabnem omrežju, verjetno pa se ni zavedal, da je s tem za vedno spremenil zasebni in javni, tudi politični diskurz.Twitter, ki so ga soustvarili Dorsey,in, je postal dostopen uporabnikom 15. julija istega leta, že leta 2012 se je na omrežju izmenjalo več kot 340 milijonov sporočil na dan. Izmenjava hitrih sporočil se je izkazala za izjemno priljubljeno in praktično, navdušeno jo vsak dan uporabljajo tako mlajši kot starejši, zadnja leta pa je postalo tudi orodje politične komunikacije.Strokovnjaki opozarjajo tudi na zlorabo družabnega omrežja za širjenje sovražnosti in teorij zarot, zaradi nedopustnih zapisov je Twitter s seznama dejavnih uporabnikov črtal celo nekdanjega predsednika, ki je k nizkotnim dejanjem hujskal sledilce in jih prepričeval v volilne prevare, in naznanil ničelno toleranco do podpihovanja nasilja.Verjetno zato ne preseneča, da je prvo sporočilo, ki nosi tako veliko odgovornost in se ponaša z izjemnim družbenim vplivom, doseglo izjemno vrednost v kriptovaluti eter: malezijski poslovnež je za prvi čivk odštel nam bolj razumljiva dva milijona evrov, kar pa je po mnenju poznavalcev šele začetek, saj se bo prava vrednost tvita pokazala šele čez vrsto let.Dorseyjev tvit so, mimogrede, prodali kot digitalno delo z nezamenljivim žetonom ali digitalnim certifikatom NFT kot jamstvom za njegovo pristnost. NFT tako omogoča vrednotenje digitalnih dobrin. Dorsey bo znesek namenil dobrodelnosti.