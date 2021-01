Prihaja zima stoletja? Znanstveniki opozarjajo ...

Zima v letih 1928 in 1929, ki je kljub razmeroma toplemu decembru veljala za najbolj mrzlo zimo 20. stoletja, utegne dobiti konkurenco. Spletni portal Severe weather napoveduje, da prihaja polarni zrak, ki bo prinesel temperature pod lediščem. Kot kaže, se bo scenarij prejšnjega stoletja ponovil v drugi polovici januarja, vremenoslovci pa ne vedo, ali v takšnih razsežnostih. Polarni vorteks naj bi dosegel Evropo in Severno Ameriko.



Tudi pri nas smo v zadnjih dneh občutili pravo zimo, temperature so globoko pod lediščem in tako bo vsaj še nekaj dni. Prihajajoči vikend prinaša lepo, vendar hladno vreme. Zgodovinska zima 1928/29 Pred slabimi 100 leti je polarni mraz zajel Slovenijo in Evropo. Prvi prodor sibirskega zraka je bil takoj po novem letu, ko je na golo podlago ponekod zapadlo do 80 centimetrov snega, 20-centimetrska snežna odeja pa je sredi januarja prekrila celo Dubrovnik. Zaradi sneženja in vetra so nastajali visoki snežni zameti. Zamrznile so številne reke in jezera, led je v večjem obsegu prekril celo Tržaški zaliv.

