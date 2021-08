Prihaja novi val beguncev, iz Afganistana jih beži pol milijona

Združeni narodi so sporočili, da se pripravljajo na množičen val beguncev iz Afganistana, ki bi ga po talibanskem prevzemu oblasti do konca leta lahko zapustilo pol milijona ljudi. Visoki komisariat ZN za begunce je sosednje države pozval, naj odprejo meje za ogrožene Afganistance, ki bežijo iz države, poročajo tuje tiskovne agencije.V najslabšem primeru bi lahko do konca tega leta Afganistan zapustilo 515.000 ljudi, je v petek opozorila namestnica visokega komisarja ZN za begunceKako se bodo stvari dejansko razvijale, še ni mogoče predvideti, je dejala in dodala, da na mejne prehode z Iranom in Pakistanom za zdaj še ni prišlo veliko beguncev. »Čeprav v tem času nismo priče velikemu prilivu Afganistancev, so se razmere v Afganistanu spremenile hitreje, kot je kdor koli pričakoval,« je dodala.Združeni narodi so mednarodno skupnost pozvali, naj finančno podpre afganistanske sosede, ki so že sprejele 5,2 milijona Afganistancev – približno 90 odstotkov teh je v Iranu in Pakistanu, ostali so v Tadžikistanu, Turkmenistanu in Uzbekistanu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.