Pri Tesli bodo robote učili človeških gibov

Pri Tesli iščejo ljudi, ki bi ves dan hodili naokoli ter izvajali razne gibe in teh človeških gibov učili njihovega humanoidnega robota optimusa. Plačilo, ki ga obljubljajo, znaša okrog 80.000 evrov na leto, a prijaviti se ne more kar vsak. V poštev, denimo, pridejo le kandidati, visoki med 170 in 180 centimetri, od njih se bo pričakovalo, da se vsak dan gibljejo sedem ur, pri tem bodo pogosto morali nositi pripomočke, težke do 13 kilogramov. Vsak dan bo izbranec moral hoditi po isti, vnaprej določeni poti, kot je navedeno v oglasu za delovno mesto, pa mora biti sposoben med delovnim časom tudi »stati, sedeti, hoditi, stopati na stopnice in z njih sestopati, se sklanjati, upogniti, iztegovati roke in se zvijati«.

Elon Musk zadnje čase veliko vlaga v umetno inteligenco. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Kandidat bo moral pri tem dlje nositi posebno obleko s senzorji, ki bodo posneli vse njihove gibe, ter posebna virtualna očala. Predvsem glede slednjih pri Tesli opozarjajo, da lahko nošenje povzroči slabost, zato priporočajo, da se na delovno mesto prijavijo tisti, ki z njimi že imajo izkušnje in vedo, da jim ne povzročajo težav. Izbrani kandidat ne bo le opravljal vsega naštetega, skupini Teslinih inženirjev in drugih strokovnjakov bo tudi pomagal s predlogi, moral bo pozorno spremljati, kako se odziva različna oprema, ter sporočati morebitne napake in rešitve, tesno bo sodeloval z načrtovalci in izvajalci, da bi v čim krajšem času ustvarili robota, ki se bo znal gibati čim bolj podobno človeku.