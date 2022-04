Pri sosedih 8000 delavcem pošte dvignili plače za 20 odstotkov

Hrvaška pošta bo letos za 20 odstotkov zvišala plače 8000 zaposlenim na operativnih delovnih mestih. Za dvig plač so se odločili, ker so bili ob vseh preizkušnjah na trgu, razvoju ter vplivu epidemije in naravnih nesreč na poslovanje njihova moč vedno ljudje, je dejal predsednik uprave Hrvaške pošte Ivan Čulo.

Hrvaška pošta je eden največjih delodajalcev na Hrvaškem, odločitev o dvigu plač pa je uprava sprejela minuli teden. »Ob vseh investicijah v infrastrukturo in digitalizacijo, ki smo jih strateško izpeljali v zadnjih šestih letih, sem vesel, da smo sprejeli to odločitev. Naši ljudje so konkurenčni na trgu delovne sile, konkurenčni pa moramo biti tudi mi kot delodajalec. Delavci so naše okno do uporabnika in kot družba, ki skoraj vse desetletje posluje na liberaliziranem trgu, zelo dobro vemo, da je zadovoljen delavec pot do zadovoljnega uporabnika,« je sporočil javnosti Čulo.

Hrvaška pošta ima nekaj manj kot 9000 zaposlenih, povprečna plača v tem podjetju pa znaša okoli 6300 kun ali nekaj nad 830 evrov.