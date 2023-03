Pri naših sosedih napovedujejo prepoved kajenja na prostem

Dvajset let po prepovedi kajenja v zaprtih prostorih naj bi v Italiji prepovedali kajenje na prostem, je v nedeljo po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa poročal časnik La Stampa. V skladu z osnutki odlokov naj bi prepoved med drugim veljala za zunanje prostore barov, avtobusne postaje in parke, kjer so prisotni otroci in nosečnice.

Nekdanji italijanski senator Carlo Giovanardi, ki je leta 2003 pomembno prispeval k prepovedi kajenja v javnih zaprtih prostorih, ki jo je uvedel takratni minister za zdravje Girolamo Sirchia, je dejal, da bo nova ureditev »prinesla več svobode za vse«.

Dodal je, da bodo »ljudje še vedno lahko kadili na prostem, vendar ne takrat, ko bodo prisotni drugi«.

Italijansko združenje za okoljsko medicino je danes pozdravilo novo predlagano prepoved, ki naj bi veljala tudi za elektronske cigarete in podobne izdelke, še poroča Ansa. Pri združenju menijo, da so tovrstni izdelki vstopna točka za zasvojenost s tobakom, ljudje, ki jih začnejo uporabljati v mladosti, pa bodo bolj verjetno postali redni kadilci.