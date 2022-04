Pretresljiva zgodba Ukrajinke Ane: Grozil mi je, da me bo ubil, če se ne slečem. Potem me je posilil.

Ruske sile so zapustile območje Kijeva, vendar so za sabo pustile globoke travme pri kijevskih prebivalcih, ki bodo ostale za vedno. Na dan prihajajo grozljive zgodbe o početju vojakov, ki se borijo na strani Rusije. Med obleganjem Kijeva in njegovega zaledja so se dogajali hudi zločini, britanski BBC poroča o številnih posilstvih ukrajinskih žensk in streljanju moških, ki so želeli posilstva preprečiti.

Britanski novinarji so se pogovarjali z Ukrajinko Ano, ki jim je povedala svojo pretresljivo zgodbo. 50-letnica živi v ruralnem predelu približno 70 kilometrov iz Kijeva. 7. marca je bila z možem doma, ko je v njihovo hišo vdrl tuji vojak. Grozil jima je, da ju bo ubil, potem pa je Ano odvedel do sosednje hiše. Prisilil jo je, da se sleče. Če ne bi naredila, kot ji je ukazal, ji je grozil s smrtjo. »Potem me je posilil,« je povedala Ana, ki je posiljevalca opisala kot mladega, suhljatega čečenskega borca. »Medtem ko me je posiljeval, so prišli še štirje vojaki. Mislila sem, da je to moj konec. Ampak vojaki so posiljevalca odvedli stran in nikoli več ga nisem videla,« je presenetljiv potek dogodkov opisala Ana, ki verjame, da so jo rešili člani posebne ruske enote. Ampak s tem njene grozljive izkušnje še ni bilo konec. Ko se je vrnila domov, je tam namreč našla svojega moža, ustreljenega v trebuh. Menda so ga ustrelili, ker je hotel pobegniti vojakom in pomagati svoji ženi. Zaradi silovitih bojev, ki so takrat potekali v Kijevu, moža niso mogli prepeljati v bolnici, da bi ga oskrbeli, zato je od posledic strelne rane čez dva dni umrl na domu. Pokopali so ga na družinskem dvorišču. Vojaki, ki so jo rešili, so v njenem domu ostali še nekaj dni. Veliko so pili in se drogirali, pripoveduje Ana, ki je po njihovem odhodu med njihovimi stvarmi našla mamila in Viagro. Ano so pred odhodom še prisilili, da jim je izročila moževe stvari. Nepredstavljive travme, ki so jih povzročili opisani dogodki, Ana poskuša prebroditi s psihološko pomočjo, ki ji jo nudijo v bližnji bolnišnici.

Pretresljiva zgodba Ukrajinke Ane je le ena izmed mnogih.

Samo nekaj hiš naprej so britanski novinarji odkrili še eno grozljivo usodo 40-letne Ukrajinke, ki so jo ruski vojaki ubili, pred tem pa jo je posilil isti vojak, ki je pozneje posilil še 50-letno Ano. Njeno zgodbo so povedali sosedi, ki so bili priča, kako so jo vojaki odvlekli v sosednjo prazno hišo. Tam so jo posilili, nato pa še prerezali vrat. »Spalnica je bila polna krvi, na ogledalu pa ostalo s šminko napisano sporočilo: mučili so jo neznani ljudje, pokopali pa ruski vojaki« pripovedujejo sosedi. Nesrečnico so pokopali na vrtu.

Posilstva in smrti zdaj preiskuje ukrajinska policija, ki želi najti dokaze, da primere privede tudi na mednarodno sodišče za vojne zločine. Ena izmed preiskovalk je tudi Ljudmila Denisova, ki je za BBC povedala še o več primerih posilstev v Buči. Tam naj bi bilo po njenih informacijah med okupacijo posiljenih 25 deklet, starih med 14 in 24 let. Devet od posiljenih je zanosilo.