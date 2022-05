Pretresljiva napoved ministrice: Grozi nam največja kriza od 2. svetovne vojne

Nemška ministrica za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost Svenja Schulze (SPD) je v intervjuju za Bild, ki ga povzema Jutarnji list, opozorila, da svetu zaradi vrtoglavih cen hrane grozi velika kriza.

»Situacija je zelo dramatična. Zaradi pandemije koronavirusa, ekstremnih suš in vojne v Ukrajini so se svetovne cene hrane zvišale za tretjino in so zdaj na rekordnih ravneh. Svetovni program za hrano trenutno ocenjuje, da več kot 300 milijonov ljudi trpi zaradi lakote,« opozarja ministrica in dodaja, da se soočamo z največjo krizo lakote po drugi svetovni vojni, zaradi katere bo po njenih napovedih umrlo na milijone ljudi.

V avtomobile tankajo gorivo iz rastlinskega olja

V pogovoru je bila kritična tudi do dejstva, da Nemčija žita spreminja v t. i. zeleno gorivo, medtem pa ljudje po vsem svetu umirajo od lakote. »To bi bilo treba zmanjšati na nič, ne samo v Nemčiji, ampak kolikor je mogoče na mednarodni ravni. V Nemčiji vsako leto v rezervoarje avtomobilov nalijemo 2,5 milijarde litrov goriva iz rastlinskega olja. To je skoraj polovica pridelka sončničnega olja v Ukrajini,« je poudarila.

Izsiljevanje Putina s hrano že nosi posledice

Nemška ministrica se je dotaknila tudi vloge Vladimirja Putina v prihajajoči krizi. Ruski predsednik po njenem prepričanju izkorišča dejstvo, da je veliko držav po svetu odvisnih od ruskih in ukrajinskih kmetijskih proizvodov. »Ukradel je žito iz Ukrajine in ga bo izvažal v države, ki so nedvomno proruske. Na Generalni skupščini ZN 40 držav, v katerih živi polovica svetovnega prebivalstva, Putinove agresije ni obsodilo. To je konkretna posledica ranljivosti zaradi izsiljevanja s hrano,« je dejala. Ministrica je poudarila še, da sodelovanje s Putinom ne pride v poštev, dokler bo trajala agresija v Ukrajini.