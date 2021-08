Pretresljiv prizor iz Kabula: dojenčka prek žičnate ograje potisnil vojakom (VIDEO)

Na letališču v Kabulu še vedno na tisoče ljudi čaka na pobeg iz države, v kateri so v zadnjih tednih spet zavladali talibani. Usode ljudi so nepredstavljive, svetovna javnost z grozo spremlja potek dogodkov. Danes je svet obšel srce parajoč posnetek, kako je moški prek žičnate ograje potisnil nekajmesečnega dojenčka v roke pripadniku ameriške vojske, ki sicer varuje območje letališča.Pozneje so sicer iz vrst ameriške vojske sporočili, da je pozneje deklica na letališču bila znova v objemu svojega očeta. Zgodba se je tako zanju srečno končala, a primer nikakor ni osamljen. Britanski mediji poročajo pričevanja vojakov, kako so jim obupane matere izročale svoje otroke, vedoč kakšna usoda jih čaka po kruto talibansko vladavino.Talibani so sicer obljubili splošno amnestijo vsem, ki so kakorkoli sodelovali z zahodnimi silami in obljubili, da ne bodo preganjali nikogar, a zaupno poročilo Združenih narodov že opozarja, da so talibani oblikovali seznam sodelavcev ZDA in Nata in da jih že iščejo. Tudi s terena prihaja vse več poročil o iskanju nasprotnikov talibanov, prav tako o zatiranju žensk.