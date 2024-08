Preobrat pri nenavadnem potopu luksuzne jadrnice: kaj bo pokazala preiskava uboja? (FOTO)

Italijansko tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi malomarnosti in uboja britanskega tehnološkega magnata Mika Lyncha in šestih drugih ljudi, ki so izgubili življenje pri potopitvi luksuzne jadrnice ob Siciliji, navaja Reuters. Državno tožilstvo v mestu Termini Imerese, ki ga vodi Amrogio Cartosio, je sporočilo, da se je preiskava začela in dodalo, da ta ni usmerjena proti nobenemu posamezniku. Bayesian, 56-metrska luksuzna jadrnica, ki je prevažala 22 potnikov in članov posadke, je bila privezana v pristanišču Porticello blizu Palerma, ko se je prevrnila in potonila kmalu po tem, ko jo je v ponedeljek pred zoro zajelo neurje.

FOTO: Alberto Pizzoli Afp

FOTO: Alessandro Fucarini Afp

V petek so našli truplo zadnje iskane osebe, Lyncheve hčerke Hannah. Nesrečo je preživelo 15 ljudi, vključno z Lynchevo ženo Angelo Bacares, in devet od 10 članov posadke. Med mrtvimi je član posadke - kuhar, vsi ostali pa so gostje.

Kapitana Jamesa Cutfielda in druge preživele zaslišuje obalna straža. Nihče od njih še ni javno komentiral, kako je ladja potonila.

Posebni potapljači so v sredo in četrtek s 50 metrov globoke potopljene ladje prinesli trupla petih potnikov, v petek pa še truplo Lyncheve 18-letne hčerke. Truplo edinega mrtvega člana posadke, kuharja Recalda Thomasa, so našli takoj v ponedeljek.

Potop jadrnice povzročil poseben tip vetra?

Tožilstvo je navedlo, da je potop jahte najverjetneje povzročil poseben tip vetra, ki se spusti iz neurja in se na tleh izjemno hitro razširi, in ne vodna tromba, kot se je sprva ugibalo.

Trupla šestih žrtev so našli v dveh kabinah na strani ladje, ki je bila najbližje površju, in preiskovalci menijo, da so se ujeti potniki tja premaknili v iskanju zadnjih žepov zraka. Ladja je potonila s krmo, na morskem dnu pa pristala obrnjena na desno stran. Potniki so se zatekli v kabine na levi strani, je pojasnil predstavnik gasilcev Girolamo Bentivoglio Fiandra.

Z ladje so opozorilno raketo izstrelili ob 4.38 in obalna straža se je nemudoma napotila na območ, a ko je prispela, je jahta že potonila. V nasprotju s predhodnimi poročili je predstavnik obalne straže Raffaele Macauda dejal, da za tisto noč ni bilo izdano opozorilo pred nevihtami. »Šlo je za nenaden in nepričakovan dogodek,« je zatrdil.

Informacij o tem, ali so bila vratca plovila odprta, kar bi lahko pojasnilo hiter potop, ni mogoče potrditi, dokler ladje ne izvlečejo, so še pojasnili in dodali, da bi to lahko trajalo več tednov.

Zbegani pomorski strokovnjaki

Potop jadrnice Bayesian bega pomorske strokovnjake, ki trdijo, da je vrhunsko zgrajena jadrnica italijanskega ladjedelca Perinija skoraj nepotopljiva in bi morala prestati vihar, nikakor pa ne bi smela tako hitro potoniti. Izvršni direktor Perinija Giovanni Costantino je povedal, da je bila brodolom posledica vrste »nerazumnih napak« posadke, in izključil morebitne napake v zasnovi ali konstrukciji.

FOTO: Alessandro Fucarini Afp

Za »neverjetno napako« je okrivil Bayesovo posadko, ker ni bila pripravljena na nevihto, ki je bila napovedana. »Če bi upoštevali postopke, bi vsi potniki naslednje jutro srečno nadaljevali svoje čudovito križarjenje,« je dejal Costantino. Druga jadrnica, zasidrana blizu Bayesian, je nevihto prestala brez posledic.