Premožni starši, visoki otroci

Ko je Donald Trump nagovoril podpornike ob zmagi na predsedniških volitvah, mnogi niso mogli verjeti, kako visok je njegov najmlajši sin. Osemnajstletni Barron je bil od vseh drugih, ki so se Trumpu pridružili na odru, višji vsaj za glavo, kar pri njegovih 205 centimetrih višine niti ni nenavadno.

Zdi pa se, da ima vedno več zveznikov izredno visoke otroke, tudi če so sami povprečne ali podpovprečne višine. Precej višji od očeta je denimo 24-letni sin britanskega pevca Garyja Barlowa, pa 18-letni sin pustolovca Beara Gryllsa ter 14-letni sin miniaturne Courtney Kardashian, ki se je rodil v njeni dolgoletni zvezi s Scottom Disickom. S fenomenom visokih zvezdniških otrok so se ukvarjali celo na konferenci ameriške zveze za zdravje srca.

Svoje ugotovitve so tam predstavili strokovnjaki z newyorške medicinske fakultete, ki so preučili podatke 13.000 državljanov ZDA latinskoameriškega porekla. Med podatki so bili tudi višina, socialno-ekonomske okoliščine, v katerih so odraščali, ter genetika. Ugotovili so, da sta dva najpomembnejša faktorja, ki določata, kako visoki bomo, ko odrastemo, genetika in premoženje družine, oziroma prihodki staršev.

Podobno ugotovili tudi Britanci

To seveda ne pomeni, da bosta bogata starša, ki v višino ne merita več kot 170 centimetrov, dobila dvometraša, kar 70 do 08 odstotkov naše višine je namreč odvisne od genetike, bo pa njun otrok najverjetneje višji od obeh. Strokovnjaki to pripisujejo dejstvu, da si lahko premožni privoščijo več sveže in nepredelane hrane, ki vsebuje več hranil, zato so tudi njihovi otroci bolj zdravi in se hitreje ter bolje razvijajo, tudi rastejo.

Do podobnega zaključka so pred leti prišli tudi britanski raziskovalci, ki so ugotovili, da so bili otroci iz bolj revnih sosesk kar štirikrat pogosteje nižji od povprečja, njihovi vrstniki iz bolje situiranih predelov pa ravno obratno.