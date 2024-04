To se je zgodilo umrli voditeljici Bojani pred nekaj meseci, je to krivo za njeno slovo?

Pred dnevi je Srbijo pretresla smrt znane televizijske voditeljice Bojane Janković (prej Nikolić), ki je zaslovela kot voditeljica Pinkove oddaje City. Kot smo že poročali, so Bojano našli mrtvo v stanovanju v Beogradu. Zakaj je umrla, je še uganka, so pa znane nekatere druge zanimive podrobnosti v zvezi z njenim življenjem.

Po poročanju srbskega portala espreso.co.rs je bila preminula voditeljica decembra lani deležna velike izgube. Umrla ji je mama. Ta je bila po poročanju portala poleg njene sestre dvojčice Ivane njena največja opora. Smrt mame je Bojano zagotovo zelo pretresla. Zelo težko pa je zdaj sestri Ivani, ki je bila v zelo kratkem času deležna dveh velikih izgub.

O Kim Kardashian je imela dobro mnenje

Preminula voditeljica Bojana se je po poročanju portala blic.rs pred časom družila tudi z Američanko Kim Kardashian, ki velja za eno izmed oseb z največ sledilci na instagramu (363 milijonov jih je imela v času pisanja tega članka). »Bila sem v New Yorku in sem jo spoznala preko skupnih prijateljev,« je po poročanju omenjenega portala Bojana dejala pred časom in dodala, da je Kim »čudovita, skromna, nevsiljiva ženska«.

Po poročanju portala espreso.co.rs je imela Bojana z glasbenikom Ognjenom Jankovičem dve hčerki.