Prekinitev ognja v Mariupolu za evakuacijo civilistov

Rusko obrambno ministrstvo je zvečer napovedalo prekinitev ognja v Mariupolu, da bi Ukrajinci lahko evakuirali civiliste iz tega obleganega mesta ob Azovskem morju. Prekinitev ognja naj bi začela veljati danes ob 10. uri, civiliste pa bodo lahko evakuirali proti zahodu. »Da bi ta humanitarna operacija uspela, predlagamo, da se jo izvede v neposrednem sodelovanju z visokim komisariatom ZN za begunce in mednarodnim odborom Rdečega križa,« je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ukrajinska stran bo imela časa do 6. ure zjutraj, da sprejme to ponudbo.

FOTO: Alexander Ermochenko, Reuters

General major Mihail Mizincev je medtem sporočil tudi, da se bodo civilisti iz Mariupola lahko umaknili v Berdjansk, nato pa v Zaporožje.

Ukrajinska in ruska stran sta sicer že večkrat skušali vzpostaviti humanitarne koridorje za umik iz Mariupola, ki so ga ruske sile medtem že praktično zravnale z zemljo. A iz mesta se je lahko umaknilo le nekaj sto ljudi, nato pa je prišlo do kršitev dogovora o prekinitvi ognja, za kar sta obe strani obtoževali druga drugo. Poleg tega so Rusi omogočali umik le na svojo stran, ne pa proti ukrajinski.