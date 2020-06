Pred vrati nova pandemija? Na Kitajskem odkrili virus G4

Kitajski znanstveniki so potrdili nov sev virusa gripe s potencialom pandemije, danes piše BBC. Nedavno se je pojavila pri prašičih, okužijo pa se lahko tudi ljudje. Virus G4 se je pojavil med prašiči, a se je z njim okužilo že 10 odstotkov zaposlenih v industriji.



Znanstveniki so zaskrbljeni, ker bi lahko virus mutiral in se začel širiti z osebo na osebo. Čeprav za zdaj strahu pred pandemijo ni, strokovnjaki trdijo, da ima »vse kazalnike«, da bi bil lahko hitro prenosljiv na človeka, so zapisali v ameriški znanstveni reviji

Proceedings of the National Academi of Sciences.



Znanstveniki še poudarjajo, da virus G4 (G4 EA H1N1) trenutno ne predstavlja grožnje, a ga je treba skrbno spremljati, da se ne bi razširil med populacijo. Na prvi stopnji bodo širjenje virusa pri prašičih poskusili omejiti in nadzirati zaposlene v prašičji industriji, saj ni znano, kakšna stopnja imunosti na virus je že razvita pri ljudeh.