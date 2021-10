Pred straniščem razkošni vrt

Težko si je predstavljati življenje pred več tisočletji, arheologi pa vedno znova dokazujejo, da so bili ljudje nekoč izredno iznajdljivi in so še kako dobro znali poskrbeti za večino svojih potreb. Kljub temu je nedavna najdba v Jeruzalemu presenetila tudi strokovnjake: odkrili so namreč zasebne toaletne prostore znotraj ostankov posestva.

Odišavljen prostor

V posodah so bile najverjetneje dišave. FOTO: Olekstock/Getty Images

Takšne najdbe so izredno redke, zato arheologi domnevajo, da je odkrito stranišče del dvorca, ki je bil v lasti zelo pomembne in premožne družine. Ne gre za skupinsko latrino, ugotavljajo, ampak zasebni prostor. Stranišča iz tiste dobe so bila namenjena javni uporabi, zato so bili to občutno večji prostori, pozneje, sploh v rimskem obdobju, pa del velikih javnih kopališč. Velikost, oblika in umestitev toaletnih prostorov po oceni strokovnjakov potrjujejo, da gre nedvomno za enega od simbolov razkošja takratnega časa. »Sedež je oblikovan zelo udobno, na sredini je luknja,« pojasnjuje, vodja izkopavanj. Školjka, ki je bila verjetno mehko obložena, je postavljena nad septično jamo v pravokotnem prostoru, ki je bil očitno kopalnica. V njej so odkrili številne lončene posode, v katerih so bile po predvidevanjih strokovnjakov različne dišave in olja, ki so odganjali neprijetne vonjave. Prostor je imel tudi okno s čudovitim pogledom na razkošen vrt: pred vilo so bila namreč zasajena različna okrasna in sadna drevesa, ugotavljajo. Arheologi so odvzeli tudi vzorce iz septične jame, prek katerih bodo poskušali odkriti kaj več o navadah, prehrani in boleznih takratnega časa.Stranišča so nam dandanes, vsaj v razvitem svetu, samoumevna, zelo dolgo pa so bila luksuzna dobrina, ki so si jo lahko privoščili le najbogatejši. Merila, ki so opredeljevala stopnjo posameznikovega premoženja, so se skozi stoletja spreminjala; denimo, rabin, eden od razpravljavcev Mišne, prve večje pisne zbirke judovskih ustnih tradicij, v Talmudu, vodilu vsakdanjega življenja Judov, okoli leta 200 n. št. poučuje, da je bogat tisti, ki ima stranišče ob jedilni mizi.