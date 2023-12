Prebivalci v obupu in žalosti: Skau opozoril, da jih polovica strada

Namestnik direktorja Svetovnega programa za hrano (WFP) Carl Skau je danes opozoril, da polovica prebivalcev območja Gaze strada. V enklavo vstopi le delček zalog, ki jih potrebujejo, je sporočil po obisku enklave, kjer si WFP prizadeva za odprtje še enega prehoda za dostavo pomoči.

Skau, ki je z ekipo ta teden obiskal oblegano enklavo, je po poročanju BBC dejal, da ga nič ni moglo pripraviti na »strah, kaos in obup«, na katere so naleteli. Priča so bili zmedi v skladiščih, razdelilnih točkah s stotinami lačnih ljudi, trgovinam s praznimi policami in prenapolnjenim zatočiščem.

Devet od desetih družin brez hrane

Razmere so nevzdržne, zaloge pa je treba nujno spraviti na območje, je dejal in pozval k humanitarnemu premirju. Devet od desetih družin na nekaterih območjih po njegovih besedah preživi »cel dan in noč brez vsakršne hrane«.

Trenutno je edini odprt prehod na območje Gaze prehod Rafa ne meji z Egiptom, prek katerega pa lahko v enklavo vstopijo le omejene količine pomoči. Ta teden je Izrael pristal še na odprtje prehoda Kerem Šalom v prihodnjih dneh, a le za pregled tovornjakov s pomočjo. Ti bi potem vendarle morali do Rafe in tam vstopiti na območje Gaze.