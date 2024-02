Potres na Hrvaškem: Dobro je treslo, na srečo je kratko trajalo

Danes ob 5. uri in 7 minut so seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvaške zaznali šibek potres magnitude 3,7 na jugu Hrvaške. Potres se je zgodil 24 kilometrov jugozahodno od Metkovića, 54 kilometrov južno od Mostarja in 5 kilometrov jugozahodno od Neuma. Bilo je na globini 6 kilometrov. Čutili so ga tudi na območju doline Neretve.

»Močno in kratko«, »Metković, dobro je streslo«, »Kratko je streslo, zbudilo me je«, poročajo prebivalci Metkovića in Opužena.

Isto območje je včeraj popoldne stresel potres z magnitudo 2,7 po Richterjevi lestvici. Epicenter je bil v morju ob obali Pelješca jugovzhodno od Žuljana, je sporočila seizmološka služba.

To so bili komentarji državljanov na Evropskem mediteranskem seizmološkem centru (EMSC): »Dobro je treslo, na srečo je kratko trajalo», »Močno je treslo, Neum«, »Neum, treslo se je«.