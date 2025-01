Umrla je najstarejša Zemljanka. Sta bili ti dve stvari, ki ju je rada jedla in pila, razlog za dolgo življenje?

V domu za starejše občane v mestu Ashiya blizu Osake na jugu Japonske je konec decembra preminula 116-letna Tomiko Itooka, ki je pred smrtjo veljala za najstarejšo živečo osebo na svetu, današnje poročanje japonske televizije NHK povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Itooka je umrla zaradi starosti. Rodila se je 23. maja 1908 v Osaki kot najstarejša izmed treh otrok, v Ashiyo pa se je preselila pred 30 leti. Kot najstarejša živeča oseba na svetu je bila vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

»V svojem dolgem življenju nam je dala veliko poguma in upanja. Še enkrat se ji zahvaljujemo in izrekamo iskreno sožalje njeni družini in bližnjim,« je ob njeni smrti dejal župan mesta Ashiya Ryosuke Takashima.

Rada imela banane in Calpis

Po poročanju Sky Newsa je imela Itooka rada banane ter japonsko pijačo Calpis. Morda sta ti dve stvari pripomogli k temu, da je živela tako dolgo.

Japonska je sicer ena od držav s povprečno najstarejšim prebivalstvom, ki se še vedno naglo stara. Veliko prebivalcev v tej državi je starejših od 100 let. Septembra lani jih je bilo več kot 95.000.