Najstarejša Zemljanka je slutila, da se bo zgodilo. To je povedala nekaj dni pred smrtjo

Potem ko je 17. januarja lani umrla francoska nuna Lucile Randon, je najstarejša oseba na svetu po ugotovitvi združenja Gerontology Research Group prešel v roke Marie Branyas Morera. Ta torek pa se je tudi v ZDA rojena 117-letnica španskih korenin poslovila od tega sveta. Družina je na njenem profilu na družbenem portalu X obvestila, da je njihova ljubljena sorodnica odšla tako, kot si je želela: v spanju in brez bolečin.

»Ne vem, kdaj, a zelo kmalu se bo to dolgo potovanje končalo. Smrt me bo izčrpala, ker sem toliko preživela, vendar jo želim pričakati z nasmehom, občutkom svobode in zadovoljstva,« je napovedala nekaj dni pred smrtjo. Naslednja najstarejša oseba na svetu po podatkih skupine gerontologov je Japonka Tomiko Itooka, ki je stara 116 let.

Tomiko Itooka ima 116 let. FOTO: Afp

Morerova se je rodila v San Franciscu v Kaliforniji 4. marca 1907, kasneje pa se je njena družina preselila v Španijo, kjer je tudi ostala. Zadnjih 23 let je živela v domu za ostarele v katalonskem mestu Olot.

Novembra lani je znanstvenik Manel Esteller v televizijskem intervjuju dejal, da Morerova pri svojih letih še vedno popolnoma jasno razmišlja. »Z osupljivo jasnostjo se spominja dogodkov iz časa, ko je bila stara le štiri leta, in nima nobene bolezni srca in ožilja, ki so pogoste pri starejših,« je bil presunjen. Dodal je še, da je jasno, da ima veliko vlogo pri njeni dolgoživosti genetika, saj je večina članov njene družine živela več kot 90 let. Njeni dve hčerki, ena rojena leta 1933 in druga 1944., sta še vedno živi, sin pa je umrl pri 86 letih v nesreči s traktorjem.

Superbabica, kakor so jo poimenovali, je dolgo življenje pripisovala svoji umirjenosti, redoljubju, tesnim vezem s prijatelji in družini ter stiku z naravo. Pomembno vlogo so po njenem imeli še čustvena stabilnost, nobenih skrbi, nobenih obžalovanj, veliko pozitivnega razmišljanja in izogibanje toksičnim ljudem.