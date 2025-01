Ruske posebne službe delajo vse, kar lahko, da zagotovijo varnost predsednika Vladimirja Putina, je danes novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je tako komentiral trditev ameriškega novinarja Tuckerja Carlsona, da naj bi administracija Joeja Bidna, nekdanjega predsednika ZDA, načrtovala atentat na ruskega predsednika.

»Ruske posebne službe nenehno izvajajo vse potrebne ukrepe za zagotovitev javne varnosti in varnosti tistih, ki so pod zaščito države. To velja v prvi vrsti za vodjo države,« je dejal Peskov, navaja Tass.

Ameriški novinar namreč trdi, da se nameravajo ameriške oblasti zaplesti v samomorilski spopad z Moskvo. Zlasti nekdanji ameriški državni sekretar Antony Blinken naj bi si v zadnjih dveh mesecih na položaju močno prizadeval za pravo vojno med ZDA in Rusijo.