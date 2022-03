4000 porok sredi vojne vihre: agresija jim ni odvzela vere v ljubezen(FOTO)

Lahko nam odvzamejo marsikaj, ljubezni pa nikakor ne, opozarjajo Ukrajinci, ki kljub vojni vihri v svoji državi še naprej sklepajo zakonske zveze. Brez razkošnega slavja in številnih svatov, a vendarle obkroženi z dobrimi ljudmi in prijatelji ter z obilo podpore.

Hči čestitala prek zooma

Tako sta si pred dnevi večno zvestobo obljubila Lesja Ivaščenko in Valerij Filimonov, oba pripadnika ukrajinske teritorialne obrambe, v zakon pa sta skočila kar na eni od nadzornih točk v Kijevu. Poročila sta se v vojaški uniformi, ki jo je Lesja simbolno popestrila z vlečko in šopkom cvetja; nazdravila sta s penino in rezino torte, zaploskale in čestitale pa so jima številne priče, vojaki sotrpini v hudih časih, in pa župan prestolnice Vitalij Kličko ter njegov brat Vladimir.

Dron je ženina in nevesto zasul s cvetjem. FOTO: Mykola Tymchenko/Reuters

Lesja in Valerij sta par že 22 let in imata 18-letno hčer. Zaročila sta se ob izbruhu vojne, povesta; ruska invazija jima je razgalila ranljivo plat življenja in osvetlila tisto, kar zares šteje, povesta. Ker sta hotela svojo zvezo čim prej zapečatiti tudi na papirju, sta sklenila usodni da dahniti kar takoj, ne nazadnje sta potrebovala le prstana in dobre prijatelje. Vsaj za nekaj ur sta pozabila na vse strahove zaradi vojne v njuni domovini in si privoščila skromno slavje, ponosna hči pa ju je v zakon pospremila prek zooma. »Imam vse, kar šteje, imam hčer, imam moža, vsi smo živi in zdravi,« je ob zdravici povedala Lesja, navdušena, ko je prizorišče poroke na trati na obrobju mesta preletel dron in svate zasul s cvetjem.

22 let sta Lesja in Valerij že srečna skupaj.

Podobno zgodbo je spisalo še veliko zaljubljencev, mnogim ruska invazija ni odvzela vere v ljubezen in boljši jutri, sporoča ukrajinska vlada; po podatkih z matičnih uradov je v prvih desetih dneh vojne zakonsko zvezo sklenilo skoraj 4000 parov.