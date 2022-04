Pompeje bo varoval robotski pes

Pompeji nenehno navdušujejo in razveseljujejo z novimi odkritji, ta pa so žal privlačna tudi za skrunilce grobov in roparje, ki do skritih zakladov kopljejo celo predore in tako povzročajo škodo neprecenljivim najdbam. Te bo po novem varoval štirinožni robot Spot, ki bo ne le nadzoroval ulice mesta, ki ga je leta 79 usodno zapečatil izbruh Vezuva, ampak tudi ocenjeval škodo, ki so jo zgodovinski dediščini povzročili nepridipravi.

Z rokami seže povsod

Znameniti arheološki park ima tako robotskega psa čuvaja, so ponosni oskrbniki, na delu pa bo predvsem v nočnih urah oziroma takrat, ko park ni odprt za obiskovalce. Med svojim pregledovanjem parka in izkopanin bo vseskozi tudi snemal in dokumentiral dogajanje, posnetke pa bodo potem analizirali pristojni in pa arheologi, ki se veselijo predvsem vpogleda v za zdaj še težko dostopne predele. Spot namreč lahko s svojimi vitkimi robotskimi rokami doseže tudi še neraziskane predele, predvsem pa lahko ocenjuje škodo, ki so jo z nezakonitim kopanjem predorov prizadejali roparji, ter dotrajanost struktur zaradi sil narave. Na podlagi odkritij bodo lahko arheološki park ustrezneje zavarovali pred nepridipravi, najdbam pa zagotovili večnost, so prepričani v Pompejih, katerih velik del je še vedno skrit očem javnosti. Ena največjih turističnih znamenitosti pri naših zahodnih sosedih se je vse od vulkanskega izbruha leta 79 pa do 18. stoletja skrivala pod kupi vulkanskega pepela in blata, zadnja stoletja pa počasi prodirajo na plan vse skrivnosti starodavnega mesta, ki seveda priteguje množice turistov.

Robota je izdelalo ameriško podjetje Boston Dynamics, Spot pa lahko med drugim pleza čez ovire, hodi po stopnicah in odpira vrata, kot podporo pri urjenju pa ga uporabljajo tudi v francoski vojski. Kakor koli že, v arheološkem parku Pompeji upajo, da se jim bo naložba splačala, ne nazadnje jim je pandemija prisolila hudo klofuto in pošteno udarila po turistični blagajni. V zadnjem letu normalnega obratovanja, bilo je 2019., je Pompeje obiskalo skoraj štiri milijone ljudi.