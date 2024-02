Pomilostili pomagača pri zlorabah otrok, zdaj napovedali večjo zaščito otrok

Madžarski premier Viktor Orban je v današnjem govoru o stanju v državi v odziv na afero s sporno pomilostitvijo, ki je s položaja odnesla predsednico države in pravosodno ministrico, napovedal niz novih zakonov v boju proti spolnim zlorabam otrok. Dotaknil se je tudi drugih tem in med drugim izrazil željo po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo.

Škandal s sporno pomilostitvijo je izbruhnil februarja, ko so mediji objavili seznam 25 ljudi, ki jih je aprila lani pomilostila predsednica Katalin Novak. Na njem je bil tudi namestnik direktorja doma za otroke in mladostnike, obsojen na tri leta zapora, ker je otroke silil v umike obtožb zlorab na račun direktorja doma. Ta je zaradi zlorab v zaporu pristal za osem let.

Orban teme, ki je v državi sprožila val ogorčenja in množične proteste, doslej ni javno komentiral, danes pa jo je naslovil takoj na začetku govora. Dogajanje je opisal kot nočno moro in menil, da je predsednica z odstopom naredila pravilen korak, čeprav je njen odhod zaradi predanega služenja narodu obenem označil za veliko izgubo.

A kot je dodal, dobri ljudje lahko sprejemajo tudi slabe odločitve. Napovedal je niz novih zakonov, s katerimi bi izboljšali zaščito otrok. »Naša zakonodaja za zaščito otrok, od ustave do ministrskih odlokov, je potrebna prenove in dopolnil,« je dejal glede na sporočilo tiskovnega urada madžarske vlade.

Škandal je postal največja grožnja za Orbanovo vladavino, odkar se je leta 2010 vrnil na oblast. Po novici o sporni pomilostitvi se je zvrstilo več protestov, nazadnje se je v petek na ulice Budimpešte podalo več deset tisoč ljudi. Šlo je za shod zlasti mladih Madžarov in v znak nasprotovanja zlorabi in zanemarjanju otrok ter za družbeno solidarnost.

V govoru je Orban omenil tudi več drugih tem, med drugim tudi letošnje volitve v ZDA. »Nimamo besede pri volitvah v drugih državah, a zelo bi si želeli, da bi se vrnil Donald Trump,« je dejal glede jesenskih predsedniških volitev v ZDA.

Znova ni skoparil niti s kritiko Evropske unije, ki da je med drugim doživela neuspeh v svoji strategiji glede Ukrajine. Menil je, da bi lahko pravo spremembo v Evropo prineslo novo desno krilo, katerega del bi bila tudi Madžarska.