Poljski grad za Elona Muska?

Głogówek, majhno mesto na jugozahodu Poljske z le 5445 prebivalci, je vzbudil pozornost zaradi nenavadne poteze svojega župana.

Potem ko so mediji pisali, da ameriški milijarder in šef podjetij Tesla, SpaceX in družbenega omrežja X Elon Musk išče novi evropski sedež za svoje podvige, se je Piotr Bujak odločil, da bo ameriškega poslovneža premamil z edinstveno nepremičnino: ponudil mu je kar lokalni grad.

Župan Piotr Bujak je ponudbo poslal po elektronski pošti. FOTO: arhiv mesta Głogówek

V polmeru 400 km od Głogóweka ležijo prestolnice šestih evropskih držav.

»Medtem ko se Musk trenutno osredotoča na Italijo, smo mu pogumno ponudili veliko boljšo lokacijo – občino Głogówek in njen srednjeveški grad,« je na X zapisal Bujak in pojasnil, da zgodovinski viri ta del Poljske pogosto imenujejo tudi Italija severa. Grad Głogówek, katerega korenine segajo v 13. in 14. stoletje, je bil prvotno utrdba Pjastov, prve poljske vladarske dinastije, več stoletij – vse do leta 1945 – pa rezidenca šlezijske plemiške družine Oppersdorff.

Cena gradu

Med Napoleonovim osvajanjem Evrope se je leta 1806 na grad Oberglogau, kakor se mu je reklo v nemščini, zatekel sloviti nemški skladatelj Ludwig van Beethoven in tam napisal svojo četrto simfonijo, ki jo je tudi posvetil svojemu gostitelju in mecenu grofu Franzu von Oppersdorffu.

Elon Musk še ni odgovoril. FOTO: Allison Robbert/Reuters

»Zgodovina gradu sega v srednji vek, poznejši lastniki pa so ga večkrat prezidavali in posodabljali. Med švedsko invazijo na Poljsko je tukaj bival poljski kralj Jan Kazimierz s svojim dvorom, Beethoven pa je živel in skladal prav v tem gradu,« je v elektronskem sporočilu Elonu Musku pojasnil župan Bujak. »V polmeru 400 km od Głogóweka ležijo prestolnice šestih evropskih držav, 3000 kvadratnih metrov gradu pa je mogoče izkoristiti na različne načine,« je pojasnil Bujak. Dejstvo, da je mesto edini lastnik nepremičnine, bi lahko precej olajšalo prodajo, je še dodal.

Cena gradu in Muskov odgovor še nista znana.