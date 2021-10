Poljska bo brez evropskih sredstev, dokler ne umakne sporne reforme

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Evropska komisija Poljski blokirala izplačilo več milijard evrov evropskih sredstev iz sklada za okrevanje po pandemiji covida-19, dokler vlada v Varšavi ne bo umaknila sporne pravosodne reforme, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljska mora ponovno vzpostaviti neodvisnost sodstva, ki jo je zahtevalo Sodišče EU, da bi lahko prejemala plačila iz sklada za okrevanje, je v današnji izdaji časopisa Augsburger Allgemeine dejala von der Leyenova. Po njenih besedah so bila za vse države članice določena jasna pravila za plačila iz tega sklada. »Te naložbe so na voljo le z reformami, ki so določene v priporočilih za posamezne države,« je dejala von der Leyenova. »Za Poljsko je zahteva po ponovni vzpostavitvi neodvisnosti sodstva aktualna že več let.«

Pojasnila je še, da zahteve do Poljske niso nenavadne. »Z vsemi državami članicami smo se dogovorili o zavezah, ki so povezane s plačili,« je dejala von der Leyenova.

Sodišče naložilo dnevno kazen

Po trenutnih izračunih naj bi Poljska prejela približno 23,9 milijarde evrov nepovratnih sredstev in milijarde dodatnih posojil iz evropskih sredstev za okrevanje in odpornost za boj s posledicami pandemije covida-19.

Varšava je zaradi pravosodne reforme in ogrožanja neodvisnosti sodstva na Poljskem že dlje časa v sporu z Evropsko komisijo. Spor se je dodatno zaostril, ko je poljsko ustavno sodišče odločilo, da deli evropske zakonodaje niso v skladu s poljsko ustavo. Sodišče EU pa je ta teden naložilo Poljski plačilo dnevne kazni v vrednosti milijon evrov zaradi spodkopavanja pravosodnega sistema, konkretno v povezavi z delovanjem disciplinske zbornice vrhovnega sodišča, ki ogroža neodvisnost sodnikov.