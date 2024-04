Pokopljejo vas kot v davni zgodovini

Če ste v osnovni šoli vsaj malo poslušali pri zgodovini, potem se vsaj bežno spominjate omembe pogrebnih gomil. Gre za posebne kamnite grobnice, v katere so svoje pokojnike pokopavali ljudje v času neolitika in v bronasti dobi. Časovna omejitev obdobij se razlikuje glede na kraj, kjer so naši predniki živeli: v Veliki Britaniji obdobji zamejujeta letnici so 4100 do 700 pred našim štetjem. V to obdobje se bodo zdaj, vsaj kar se tiče pogrebnih slovesnosti in pogrebov, lahko vračali vsi, ki se jim je to zgodovinsko obdobje posebej vtisnilo v srce.

Britansko družinsko pogrebno podjetje A. W. Lymm strankam ponuja pokop v sodobni različici kamnitih grobnic, ki so ime, navedeno v zgodovinskih učbenikih sicer dobile ker so se nahajale pod velikimi kupi zemlje.

Takšne pokope so poznali leta 4100 po. n. š.

Gomile so od zunaj podobne gričem, poraslim s travo, pod njimi pa so posebne iz kamna narejene niše, v katerih so spravljene žare s pepelom, pa tudi spominki, fotografije in pijače, ki jih svojci želijo poslati na oni svet skupaj s pokojnikom, da bo le temu tam nekoliko lažje. Družine lahko ob določenih dneh obiščejo grobnico in na posestvu, kjer se te nahajajo po želji priredijo piknik v čast pokojnika. Podjetje je pred kratkim dobilo zeleno luč za gradnjo novega grobišča tik pred vasjo Calverton v Nottinghamshiru.

»Gomile ponujajo alternativo možnosti pokopa, a še vedno zagotavljajo kraj, kamor lahko gredo žalujoči, da razumejo svojo žalost, sprejmejo svojo izgubo in slavijo življenje,« hvali način pokopa komercialni direktor Pete Clarson. Gomile so postavljene sredi narave in na samem, izdelane so iz naravnih materialov, v preteklosti pa so bile počivališče družbene elite. Nič drugače najbrž ni danes, saj se pogrebi v teh grobnicah začnejp s ceno nekaj tisoč evrov – točen znesek ostaja poslovna skrivnost.