Konzola switch 2 prihodnje leto

Od prihoda Nintendove hibridne videokonzole switch, ki jo lahko uporabljamo kot prenosno ali hišno napravo, je minilo že dobrih sedem let, tako da ni čudno, da so pričakovanja ljubiteljev te japonske igričarske znamke, kdaj bo prišla njena naslednica, iz dneva v dan večja. Še posebno zdaj, ko se pojavljajo čedalje bolj verjetne govorice, kdaj naj bi nova generacija switcha prišla na police trgovin.

To naj bi se po pričakovanjih zgodilo na začetku prihodnjega leta, ko bo Nintendo predstavil novo konzolo switch 2; omenjalo se je že letošnje poletje. Za zamudo naj bi bila kriva možnost, ki bo novi igralni konzoli omogočala poganjanje obstoječih iger za sedanji switch, kar bo velika dodatna vrednost, saj bodo lastniki sedanjih konzol lahko že kupljene igre igrali tudi na novi napravi. Nintendo bi se poleg tega rad izognil morebitnim zamudam z dobavo, s čimer se je ukvarjal Sony ob splovitvi aktualne konzole PS5, ko je bilo povpraševanje nekajkrat večje od ponudbe, cene pri preprodajalcih pa so rasle v nebo.

Nintendo switch 2 naj bi bil kompatibilen z že obstoječimi igrami.

Znanih je tudi nekaj podrobnosti o konzoli. Switch 2 naj bi bil opremljen z zaslonom iz organskih diod, ki naj bi podpiral izrisovanje slike s frekvenco osveževanja do 240 Hz. Za gladko delovanje naj bi skrbela Nvidijina platforma tegra 239 orin z osmimi procesorskimi jedri in 12-jedrno grafično enoto, ki naj bi poskrbela, da bo novi switch 2 po moči primerljiv s konzolama playstation 4 in xbox one, kar naj bi pomenilo, da bo v domačem, stacionarnem načinu delovanja na televizor pošiljal sliko v ultra visoki ločljivosti 4K s 60-herčnim osveževanjem.