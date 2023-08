Pojavila se je pirola: Mutacij je veliko, to so simptomi, na katere opozarjajo zdravniki!

Nova različica koronavirusa z imenom BA.2.86, ki ima veliko število mutacij, se je doslej pojavila v štirih državah – ZDA, Veliki Britaniji, na Danskem ter v Izraelu. Znanstveniki pa raziskujejo, kako daleč se je razširila in kako se bo imunski sistem pred njo branil. Nova različica, ki jo na družbenih omrežjih imenujejo tudi pirola, ima namreč več kot 30 mutacij v primerjavi z najbližjo prejšnjo obliko BA.2, podvarianto omikron, je povedala Jessie Bloom, virologinja iz Seattla.

V četrtek je Svetovna zdravstvena organizacija BA.2.86 označila za "različico pod nadzorom", kar pomeni, da bi morale države spremljati in poročati o vseh mutacijah, ki jih odkrijejo, poročajo mediji. Tri primere na Danskem so odkrili pri ljudeh v različnih delih države, za katere se zdi, da med seboj niso bili v stiku, pa so sporočili z danskega inštituta za serume.

Znanstveniki s tega inštituta so poudarili, da je še prezgodaj govoriti o morebitni povečani kužnosti nove različice kooronavirusa, in navedli, da je treba še opraviti teste človeških protiteles. Direktorica ameriške nacionalne agencije za javno zdravje Mandy Cohen je v petek dejala, da nova različica ne bi smela biti razlog za preplah: »Bolj, kot smo bili kdaj prej, smo pripravljeni na odkrivanje in odzivanje na spremembe v virusu.«

Kakšni so simptomi

Zdravniki dodajajo, da je vzorec simptomov enak kot pri prejšnjih različicah. »Zaenkrat se zdi, da je glede simptomov vse enako,« pravi Thomas Russo, doktor medicine in profesor nalezljivih bolezni na Univerzi v New Yorku. Pogosti simptomi, na katere morate biti pozorni, so: vročina, kašelj, zasoplost ali težko dihanje, utrujenost, bolečine v mišicah ali telesu, glavobol, nova izguba okusa ali voha, vneto grlo ...

Spomnimo, zadnje dni se intenzivneje govori o novem valu koronavirusa zaradi pojava nove podrazličice omikrona EG.5, ki jo je pod nadzor postavila tudi WHO. Bolj priljubljeno ime te sorte je eris, po grški boginji razdora, ali celo barbiheimer po zadnjih svetovnih uspešnicah, ki so polnile kinematografe in zbijale množice ljudi v zaprte prostore ter tako domnevno prispevale k širjenju te vrste. Pod drobnogledom WHO je tudi nova podrazličica BA.6, popularno imenovana različica pi, ki so jo nedavno odkrili na Danskem.