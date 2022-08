Poglejte zelo redki pojav: to je izjemno uničujoči ognjeni tornado (VIDEO)

S severovzhoda Portugalske prihaja posnetek redkega fenomena. Gasilcu je namreč uspelo posneti ognjeni tornado.

Ta nenavadni pojav nastane, ko se intenzivna vročina in močni vetrovi združijo in tvorijo vrtinec. Ognjeni tornado običajno traja nekaj minut in je izjemno uničujoč.

Doseže lahko temperaturo 1500 stopinj in hitrost gibanja 250 kilometrov na uro.