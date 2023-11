Poglejte prizore iz Srbije, Bolgarije, Romunije: zmanjkalo je elektrike, ljudi reševali iz snega (FOTO)

Snežna neurja so danes zajela vzhodni del Balkana, zato so se Srbija, Bolgarija in Romunija soočile s težavami v prometu in oskrbi z elektriko. Sneženje je povzročilo številne težave v prometu, oskrbi z elektriko in komunikacijah na več območjih v Srbiji, posredovati pa so morali tudi gasilci, ki so evakuirali potnike v lokalnem prometu.

Gasilci so iz zasneženega avtobusa na relaciji Vranje - Kriva Feja na jugu Srbije evakuirali dvajset potnikov, dve osebi pa so iz snežnih zametov rešili na območju Ivanjice na zahodu Srbije. Močno in mokro sneženje je ob močnih sunkih vetra porušilo daljnovodno omrežje na območju Ivanjice in Svrljiga, promet je bil prekinjen na številnih lokalnih cestah v hribovitih in goratih predelih Srbije.

V zahodni Srbiji je trenutno brez elektrike več kot 2000 gospodinjstev, zaposleni v elektrodistribuciji pa na terenu poskušajo odpraviti okvare, je poročala Radiotelevizija Srbije. Razmere so se sicer v nedeljo popoldne stabilizirale.

Več kot 1000 krajev v Bolgariji brez elektrike

V Bolgariji so več kot 1000 krajev izključili iz električnega omrežja, marsikje so ustavili cestni in železniški promet, ponekod pa tudi letalski promet, poročajo agencije. Bolgarski premier Nikolay Denkov je zaradi izrednih vremenskih razmer sklical izredno sejo vlade.

Razmere so še posebej zaskrbljujoče na severovzhodu države, brez elektrike je ostal tudi del prebivalcev Sofije. Marsikje po državi sneženje spremljajo močni sunki vetra, zato je vlada v več regijah razglasila izredne razmere. Obrambni minister Todor Tagarev je sporočil, da je vojska v pripravljenosti, odgovorni pa se še dogovarjajo, kako bo potekal pouk v najbolj prizadetih regijah, poroča bolgarska tiskovna agencija BTA.

Letališče v Sofiji obratuje z zamudami, več mednarodnih letov na letališču v Varni pa je bilo odpovedanih.

Sneg in veter v Romuniji

Sneg in veter motita tudi cestni in železniški promet v sosednji Romuniji, kjer je premier Marcel Ciolacu sklical sestanek predstavnikov nujnih služb.