Pogajanja v tišini: Kaj bi Ukrajina lahko prepustila Putinu?

Vojni v Ukrajini traja že 21 mesecev, umrlo je že na stotisoče ljudi, deli države pa so popolnoma opustošeni, a bojevanju še kar ni videti konca. Vojna je povzročila najglobljo krizo v odnosih Moskve z Zahodom po kubanski raketni krizi leta 1962. Rusija sicer trenutno nadzoruje približno 17,5 odstotka mednarodno priznanega ozemlja Ukrajine.

NBC pa je poročal o pogovorih, ki so vključevali zelo široke orise tega, čemu bi se Ukrajina morda morala odreči, da bi dosegla dogovor z Rusijo.

Pogovori z Ukrajino potekajo v trenutku, ko so ameriški in evropski voditelji zaskrbljeni, da je vojna zašla v pat položaj, in tudi zaradi (ne)zmožnosti Zahoda, da še naprej zagotavlja pomoč Ukrajini.

Ukrajina: Ne bomo se ustavili, dokler ne bo izgnan zadnji Rus

Moskva sicer še vedno trdi, da je morala sprožiti, »posebno vojaško operacijo« v Ukrajini kot odgovor na to, kar vidi kot sovražen in agresiven Zahod, ki po njenem mnenju uporablja Kijev za spodkopavanje Rusije.

Kijev in njegovi zahodni zavezniki pravijo, da je to nesmisel in da so dejanja Moskve zgolj osvajanje ozemlja. Ukrajina ob tem zatrjuje, da bo ponovno prevzela nadzor nad vsem ozemljem, ki ga je zavzela Rusija, vključno s Krimom, ki je bil priključen leta 2014, in da se ne bo ustavila, dokler ne bo s svojega ozemlja izgnan zadnji ruski vojak.