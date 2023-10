Putinu ne bo všeč, kar želi narediti ameriška vlada

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes v ameriškem kongresu skupaj z obrambnim ministrom Lloydom Austinom poudaril nujnost potrditve pomoči za Ukrajino in Izrael. Kot je dejal, želi ruski predsednik Vladimir Putin izkoristiti vojno na Bližnjem vzhodu za zmanjšanje zahodne podpore Kijevu. Zaslišanje so večkrat prekinili protestniki.

Vlada predsednika ZDA Joeja Bidna si že nekaj časa želi, da kongres potrdi dodatno pomoč za Ukrajino, od nedavno pa tudi za Izrael. Republikanci nad to idejo niso preveč navdušeni, novi predsednik predstavniškega doma Mike Johnson pa celo povezuje potrditev pomoči z zmanjšanjem proračunske porabe.

»Putin se trudi izkoristiti napad Hamasa na Izrael v upanju, da bo odvrnil našo pozornost od Ukrajine,« je na senatnem zaslišanju v odboru za mednarodne odnose danes dejal Blinken, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da bo Putin brez ameriške podpore Ukrajini uspel v svojih ciljih, je dodal Austin. »Če jim zdaj potegnemo preprogo izpod nog, bo Putin samo še močnejši in uspelo mu bo osvojiti suvereno ozemlje svoje sosede,« je povedal.

Ameriška vlada zavrača pozive

ZDA od začetka ruske invazije na Ukrajino izrazito vojaško podpirajo Kijev, napad palestinskega Hamasa na Izrael pa je od Washingtona zahteval, da dodatno pomoč nameni tudi izraelski vojski. Ameriška vlada kljub naraščajočemu številu civilnih žrtev v Gazi še naprej podpira Izrael in zavrača pozive k prekinitvi ognja.

V izraelskih vojaških operacijah je po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi umrlo več kot 8500 ljudi, kar je v preteklih tednih sprožilo proteste tudi v ZDA.

Zaslišanje so tako danes večkrat prekinili propalestinski protestniki, ki so zahtevali takojšnjo prekinitev ognja in konec ameriške podpore Izraelu. Okrog 20 ljudi je tudi dvigalo z rdečo barvo premazane roke, ki so simbolizirale prelivanje krvi v Gazi.

Predsednik Biden je od kongresa zahteval več kot 105 milijard dolarjev sredstev za varnost, vključno s 14,3 milijarde dolarjev za Izrael in 44 milijard za Ukrajino.