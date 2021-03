Podivjani Američani v lisicah

Razgnali so jih s solzivcem in plastičnimi naboji.

Tradicionalne spomladanske počitnice, med katerimi si ameriški študentje med nebrzdanimi zabavami milo rečeno dajo duška, letos nadvse jezijo ameriške oblasti: zaradi žurerjev, ki se požvižgajo na protikoronske ukrepe, so podaljšali policijsko uro najmanj do 12. aprila v upanju, da bodo tako vsaj gostinci spoštovali odlok in zaprli vrata ob osmi uri zvečer in ne šele opolnoči, kot je veljalo do zdaj.Kar seveda marsikomu ni pogodu, saj so spomladanske univerzitetne počitnice običajno čas, ko se gostincem napolnijo blagajne, mladi Američani pa se pred koncem študijskega leta še zadnjič zabavajo brez zavor, najraje pa se zgrnejo na toplo Florido, ki slovi tudi po diskotekah in pestrem nočnem življenju. Tamkajšnja policija ima tako zadnje dni polne roke dela: v nekaj dneh so aretirali najmanj tisoč ljudi, nekatere podivjane množice pa so morali razgnati tudi s solzivcem in plastičnimi naboji. Večina žurerjev ne nosi mask, o varnostni razdalji ni ne duha ne sluha, v nočnih urah pa zaradi zaprtja lokalov popivajo na ulicah, kjer povzročajo nerede, uničujejo vrtove lokalov in restavracij, neredki so tudi nasilni izbruhi in pretepi.ZDA ostajajo med najhuje prizadetimi državami med pandemijo, vsak dan še vedno naštejejo več deset tisoč novih okužb in več sto smrtnih žrtev; samo na Floridi jih je v nedeljo umrlo 32, novookuženih pa je bilo skoraj 4000.